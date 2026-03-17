Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Schnee und Hagel sorgten gerade im nördlichen Dienstgebiet kurzfristig für rutschige Fahrbahnverhältnisse. Insgesamt ereigneten sich innerhalb kurzer Zeit zwischen 10 und 12 Uhr am Vormittag sechs Verkehrsunfälle. Glücklicherweise wurde lediglich bei einem Unfall eine Person leicht verletzt. Die Schadenshöhe aller Unfälle zusammen wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.



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