Westerburg
Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle
Symbolbild
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dpa

Im Zuständigkeitsbereich der PI Westerburg kam es am 16.03.2026 zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen.

Schnee und Hagel sorgten gerade im nördlichen Dienstgebiet kurzfristig für rutschige Fahrbahnverhältnisse. Insgesamt ereigneten sich innerhalb kurzer Zeit zwischen 10 und 12 Uhr am Vormittag sechs Verkehrsunfälle. Glücklicherweise wurde lediglich bei einem Unfall eine Person leicht verletzt. Die Schadenshöhe aller Unfälle zusammen wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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