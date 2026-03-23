Hachenburg
Mehrere Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen in Wied!
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am frühen Abend des 23.03.2026 wurde durch die PI Hachenburg eine Geschwindigkeitsmessstelle in Wied eingerichtet.

Dabei wurde der Verkehr der B 413 aus Höchstenbach kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei hohem Berufsverkehrsaufkommen konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Tagesschnellste war die Fahrerin eines weißen Mercedes mit 69 km/h. In der anschließenden Verkehrskontrolle konnten an dem Fahrzeug verkehrsgefährdende Abnutzungserscheinungen der Bremse festgestellt werden, weshalb der Fahrerin die Weiterfahrt untersagt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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