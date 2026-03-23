Mehrere Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen in Wied!

Dabei wurde der Verkehr der B 413 aus Höchstenbach kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei hohem Berufsverkehrsaufkommen konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Tagesschnellste war die Fahrerin eines weißen Mercedes mit 69 km/h. In der anschließenden Verkehrskontrolle konnten an dem Fahrzeug verkehrsgefährdende Abnutzungserscheinungen der Bremse festgestellt werden, weshalb der Fahrerin die Weiterfahrt untersagt wurde.



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Polizeiinspektion Hachenburg

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