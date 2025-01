Mehrere Verkehrsdelikte im Bereich der Polizei Westerburg

Am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 15 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Westerburg in Höhn eine Verkehrskontrolle mit einem Pkw durchgeführt.

Hierbei konnte festgestellt werden, dass die 38-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem unter Alkoholeinfluss stand. Dementsprechend wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.



Gegen 15:45 Uhr wurden in Westerburg zwei Pkw mit entstempelten Kennzeichen festgestellt, sodass hier ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet werden musste. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.



Im Rahmen einer weiteren Verkehrskontrolle in Westerburg gegen 18:30 Uhr konnten bei dem 18-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf Drogeneinfluss erlangt werden. Dies führte ebenfalls zur Entnahme einer Blutprobe und der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.



