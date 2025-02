Mehrere Trunkenheitsfahrten und Verkehrsstraftaten in der Nacht

Gegen 21:45 Uhr wurde in der Koblenzer Straße in Montabaur ein E-Scooter Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Der Fahrer gab zu, am Morgen noch einen Joint konsumiert zu haben. Ob der geführte E-Scooter tatsächlich versichert war müssen weitere Ermittlungen ergeben.



Gegen 00:15 Uhr wurde in Mogendorf ein Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille.



Gegen 03:45 Uhr, wurde erneut ein E-Scooter Fahrer, in der Elgendorfer Straße, in Montabaur, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier war sofort ersichtlich, dass der E-Scooter nicht versichert war, da kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Weiterhin stand der Fahrer merklich unter Alkoholeinwirkung. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 2,78 Promille.



