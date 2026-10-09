Norken
Mehrere Grableuchten auf dem Friedhof in Norken entwendet – Zeugen gesucht!
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Zwischen dem 06.10.2026 gegen 16 Uhr und dem 07.10.2026 gegen 12 Uhr kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls und einer Störung der Totenruhe auf dem Friedhof in Norken.

Hierbei wurden durch bislang unbekannten Täter mehrere auf den Grabsteinen befestigte Grableuchten gewaltsam entwendet.
Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden. Ebenso die Geschädigten Angehörigen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580
PK Breitkopf


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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