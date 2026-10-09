Hierbei wurden durch bislang unbekannten Täter mehrere auf den Grabsteinen befestigte Grableuchten gewaltsam entwendet.
Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden. Ebenso die Geschädigten Angehörigen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580
PK Breitkopf
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Mehrere Grableuchten auf dem Friedhof in Norken entwendet – Zeugen gesucht!
Hierbei wurden durch bislang unbekannten Täter mehrere auf den Grabsteinen befestigte Grableuchten gewaltsam entwendet.