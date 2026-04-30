Westerburg
Mehrere fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer bei Kontrollen festgestellt
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am Mittwoch, 29.04.26, tagsüber, wurden durch Polizeibeamte der PI Westerburg mehrere fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer bei Verkehrskontrollen festgestellt.

In den Ortschaften Langenhahn, Westerburg und Rennerod wurden jeweils bei der Kontrolle junger männlicher Fahrzeugführer Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt. Ihnen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrten wurden jeweils untersagt. In Höhn wurde gegen 20:25 Uhr bei der Kontrolle eines 58jährigen Fahrzeugführers Atemalkoholgeruch festgestellt, der Vortest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Hier wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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