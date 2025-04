Mehrere Fälle von Diebstählen aus Fahrzeugen in Bad Ems und Nassau

Am 30.04.2025, zwischen 04:00-06:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in den Ortschaften Nassau und Bad Ems eine Vielzahl von Fahrzeugen zu öffnen und Wertgegenstände zu entwenden.

Mehrere, unverschlossene Fahrzeuge wurden geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. In einem Fall wurde eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Ein Fahrzeug wurde entwendet und von den Tätern für eine Fahrt von Nassau nach Bad Ems genutzt.

Hinweis: Um ihre Fahrzeuge vor Diebstahl oder unbefugtem Gebrauch zu schützen werden sie gebeten, ihre Fahrzeuge nach Nutzung ordnungsgemäß zu verschließen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Ems unter 02603 970-0 erbeten.



