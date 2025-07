Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Montabaur

Unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus, ein Restaurant sowie in eine Arztpraxis ein.



Durch das Aufhebeln gekippter Fenster sowie das Aufbohren eines Fensterrahmens gelangten die Täter in die Objekte und entwendeten Bargeld.



Weitere mögliche Geschädigte sowie etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der Tel.: 02602/9226-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de





