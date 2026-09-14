Mehrere Betrugsversuche im Bereich der Verbandsgemeinde Hachenburg



Demnach meldet sich ein vermeintlicher Polizeibeamter und spricht von einer Legende um Wertgegenstände oder Bargeld zu erfragen.

Hierbei handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, wenden sie sich an die örtlich zuständige Polizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg

POK Friesenhahn



Telefon: 02662 95580





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