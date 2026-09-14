Hachenburg
Mehrere Betrugsversuche im Bereich der Verbandsgemeinde Hachenburg
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Aktuell kommt es im Bereich der Verbandsgemeinde Hachenburg vermehrt zu Betrugsversuchen mittels Telefon.


Demnach meldet sich ein vermeintlicher Polizeibeamter und spricht von einer Legende um Wertgegenstände oder Bargeld zu erfragen.
Hierbei handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche.
Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, wenden sie sich an die örtlich zuständige Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
POK Friesenhahn

Telefon: 02662 95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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