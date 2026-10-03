Marienrachdorf - Rinder büxen nach Böllerei aus

Nachdem die beiden Familien sich fußläufig über einen Feldweg für circa 500 Meter in Richtung Rückeroth begaben, feuerten diese dort vermeintlich unerlaubt Feuerwerkskörper ab, weshalb fünfzehn Rinder auf einem nahegelegenen Feld aufgeschreckt wurden und durch die Umzäunung ausbrachen. Hierbei verletzte sich ein Tier. Personen, die Hinweise auf die Identitäten der beiden Familien sowie auf die Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.
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Polizeiinspektion Montabaur
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Koblenzer Straße 15
56410 Montabaur
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Nachdem die beiden Familien sich fußläufig über einen Feldweg für circa 500 Meter in Richtung Rückeroth begaben, feuerten diese dort vermeintlich unerlaubt Feuerwerkskörper ab, weshalb fünfzehn Rinder auf einem nahegelegenen Feld aufgeschreckt wurden und durch die Umzäunung ausbrachen. Hierbei verletzte sich ein Tier. Personen, die Hinweise auf die Identitäten der beiden Familien sowie auf die Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.