Marienrachdorf
Marienrachdorf - Rinder büxen nach Böllerei aus
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 02.10.2026 gegen 21 Uhr parkten zwei Familien mit Kindern ihre beiden Fahrzeuge im Bereich des Kindergartens in Marienrachdorf.

Nachdem die beiden Familien sich fußläufig über einen Feldweg für circa 500 Meter in Richtung Rückeroth begaben, feuerten diese dort vermeintlich unerlaubt Feuerwerkskörper ab, weshalb fünfzehn Rinder auf einem nahegelegenen Feld aufgeschreckt wurden und durch die Umzäunung ausbrachen. Hierbei verletzte sich ein Tier. Personen, die Hinweise auf die Identitäten der beiden Familien sowie auf die Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PHK Hempel
Koblenzer Straße 15
56410 Montabaur
Telefon: 02602/9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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