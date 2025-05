Lohrheim. Einbruch in Fischerhütte

Zwischen dem 08. und 10. Mai kam es zu einem Einbruch in eine nahe dem Merschelbach gelegene Fischerhütte in einem Waldgebiet zwischen Lohrheim und Schönborn.

Bislang Unbekannte zerstörten gewaltsam die Eingangstür und durchsuchten im Anschluss die Hütte nach verwertbaren Gegenständen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel.: 06432-6010, in Verbindung zu setzen.



