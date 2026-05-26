Lierschied - Gedenkkreuz aus Bronze von Friedhof in Lierschied gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter entwendeten dort im Zeitraum zwischen dem 24. und 26. Mai 2026 ein wertvolles Gedenkkreuz aus Bronze. Die Ermittler suchen zudem nach möglichen weiteren Geschädigten.

Da Metalldiebstähle auf Friedhöfen häufig mehrere Gräber betreffen, schließt die Polizei nicht aus, dass noch weitere Beschädigungen oder Diebstähle stattgefunden haben, die bislang unentdeckt geblieben sind.



Die Polizeiinspektion St. Goarshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat:



Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs in Lierschied beobachtet?



Wer kann Angaben zum Verbleib des bronzenen Gedenkkreuzes machen?

Gibt es weitere Friedhofsbesucher oder Angehörige, die Schäden oder Diebstähle an anderen Grabstätten festgestellt haben?



Hinweise und Mitteilungen von weiteren Geschädigten nimmt die Polizeiinspektion St. Goarshausen jederzeit telefonisch oder per E-Mail entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Bahnhofstraße 12

56346 St. Goarshausen

Telefon: 06771-93270

E-Mail: pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de

Gerald Eberth, PHK





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