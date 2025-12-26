Lauter Knall in der Bachstraße – Presseerstmeldung

Vermutlich wurde mit einem starken Silvesterböller versucht, einen dortigen Zigarettenautomat auf zu sprengen. Derzeit laufen im dortigen Bereich polizeiliche Maßnahmen. Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt. Es wird gebeten, den abgesperrten Bereich nicht zu betreten. Eine Gefahr für Anwohner ist nicht gegeben. Es wird gebeten, von aktuellen Anfragen ab zu sehen. Es wird zeitnah nachberichtet.



Polizeidirektion Montabaur

PI Bad Ems



Telefon: 02603-9700





