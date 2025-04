L 318 Nentershausen, Großkontrollstelle der Polizei Montabaur

Am Dienstag, dem 22.04.2025 wurde zwischen Görgeshausen und Nentershausen entlang der L 318 eine Kontrollstelle eingerichtet.

Zwischen 16:00 und 22:30 Uhr wurden Fahrzeug- und Personenkontrollen im Hinblick auf die Verkehrstüchtigkeit der Fahrer und den ordnungsgemäßen Zustand der Fahrzeuge durchgeführt. Im Rahmen der stationären Kontrollen wurden 87 Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Ein

Kraftfahrzeugführer stand unter dem Einfluss harten Drogen. Er versuchte sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung in der Ortslage Nentershausen gestellt werden. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutproben entnommen und die

Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnten auch geringe Mengen an Betäubungsmitteln gefunden und sichergestellt werden. Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt und Gurtverstößen wurden ebenfalls geahndet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

Gerald Eberth, PHK

Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell