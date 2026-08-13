Bretthausen
Kupferdiebstahl auf Friedhof
Symbolbild
dpa

Im Zeitraum von Samstag, dem 08.08.2026, bis zum Montag, dem 10.08.2026, kam es auf dem Friedhof von Bretthausen zum Diebstahl von Grabschmuck.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden. Des Weiteren werden die Geschädigten der betroffenen Grabstätten um Kontaktaufnahme mit der Polizei Westerburg ersucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
POK'in Rausch
Telefon: 02663-9805-0
piwesterburg@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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