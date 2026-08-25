Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Vor Ort stellte sich heraus, dass vergessenes Essen auf dem Herd das Feuer entfachte und die Küche zerstörte. Durch den Brand in der Wohnung des Mehrfamilienhauses entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Neben der Polizei waren noch die Feuerwehr und die Verbandsgemeinde Wirges vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden von der KI Montabaur übernommen.



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