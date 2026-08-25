Wirges
Küchenbrand in Mehrfamilienhaus
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am 25.08.2026 um 08:15 Uhr wurde der Polizei ein Küchenbrand in Wirges in der Brückenstraße gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass vergessenes Essen auf dem Herd das Feuer entfachte und die Küche zerstörte. Durch den Brand in der Wohnung des Mehrfamilienhauses entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Neben der Polizei waren noch die Feuerwehr und die Verbandsgemeinde Wirges vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden von der KI Montabaur übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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