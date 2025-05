Küchenbrand in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, 21.05.25, gg. 14:57 Uhr, wurde der ILS Montabaur ein Küchenbrand in einem Anwesen in der Ringstraße, Borod, gemeldet.

Feuerwehrkräfte der VG Hachenburg wurden alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte war eine mäßige Rauchentwicklung aus der Küche des Anwesens festzustellen, die Bewohner hatten das Anwesen allesamt verlassen.

Brandursächlich war vermutlich ein technischer Defekt an der Spülmaschine in der Küche des Anwesens.

Demzufolge war vermutlich die Spülmaschine zu heiß geworden und hatte sich entzündet. Hierdurch kam es zur Rauchentwicklung in der Küche.

Durch den Rußaufschlag in der Küche entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe, die Gebäudesubstanz wurde nicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Insgesamt waren 35 Wehrleute der FFW Hachenburg und Borod im Einsatz.



