Kroppach
Kroppach - verletzter Motorradfahrer
Symbolbild

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dpa

Am Freitag, 24.07.2026, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 19jähriger Motorradfahrer aus Siegen die Landstraße L265 aus Richtung Heimborn-Ehrlich kommend in Richtung Kroppach.

Aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Fall und verletzte sich dabei leicht an der Schulter. Er wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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