Kroppach - verletzter Motorradfahrer

Aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Fall und verletzte sich dabei leicht an der Schulter. Er wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde beschädigt.



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