Kroppach - Abschlussmeldung nach schwerem Verkehrsunfall Ergänzung zur Presseerstmeldung von heute, 17:30 Uhr

Am Mittwoch, 07.05.2025, 16:45 Uhr, wurde erstmals per Notruf ein schwerer Verkehrsunfall in Kroppach, Ortsteil Bahnhof Ingelbach, gemeldet, bei dem eine beteiligte Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Es wurden umgehend mehrere Streifen der Polizei eingesetzt, ebenso kamen zahlreiche Kräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort.

Eine 51jährige Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Hamm an der Sieg war mit ihrem Personenkraftwagen aus Richtung Eichelhardt über die Landstraße L290 an die Bundesstraße B 414 herangefahren. Laut Zeugen hielt sie auch an dem Stopp-Schild zu der Vorfahrtstraße an. Aus unbekannter Ursache zog die Frau aber unmittelbar vor einem von rechts auf der Bundesstraße ankommenden Transporter auf die Vorfahrtsstraße und wurde seitlich in Höhe der Fahrertür getroffen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Fahrerin stark verformt und die Frau darin eingeklemmt. Die Feuerwehren Altenkirchen und Kroppach waren mit 30 Kräften vor Ort, um die sehr schwer verletzte Frau mit der Rettungsschere zu befreien. Für die ärztliche Versorgung waren mehrere Notarzt- und Rettungswagen-Besatzungen im Einsatz, der Transport in ein Krankenhaus erfolgte durch den Rettungshubschrauber.

Der 41jährige Fahrer des Transporters, der aus Richtung Hachenburg in Richtung Altenkirchen gefahren war, wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gefahren.

Die B414 musste für Unfallaufnahme, Rettung, Räumung und Reinigung voll gesperrt werden, ist aber seit 21:00 Uhr wieder frei befahrbar.



