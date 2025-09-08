Kreisliga Fußballspiel abgebrochen!

Nach Meldung aus dem Publikum kam es kurz vor der Halbzeitpause zu Platzverweisen von Spielern der Gastmannschaft. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll es zu wechselseitigen Beleidigungen gekommen sein, weshalb hiesige Dienststelle die Ermittlungen aufgenommen hat. Aufgrund der Auseinandersetzungen entschied sich der Schiedsrichter in der Pause dafür das Spiel abzubrechen, er hielt eine sichere Fortsetzung des Spielbetriebes für unwahrscheinlich.



Rückfragen bitte an:



PI St. Goarshausen

06771/93270





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell