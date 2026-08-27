korrigierte Pressemeldung zu 5990101: Öffentlichkeitsaufruf: Vermisste Person



Es handelt sich hierbei um den Herrn Holger Helfrich, welcher zuletzt im Bereich Diez / Balduinstein gewesen sein dürfte.

Eine Notfallsituation ist nicht auszuschließen.

Sollte die Person angetroffen werden, bitte umgehend die

Polizeiinspektion Diez oder auch jede andere Polizeidienststelle

informieren.



Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung

Die Veröffentlichung des Bildes des Gesuchten erfolgt ausschließlich

zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr.

Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien,

insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung

der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des

Polizeipräsidiums Koblenz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Polizeiinspektion Diez

Tel: 06432-6010





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