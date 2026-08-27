Diez
korrigierte Pressemeldung zu 5990101: Öffentlichkeitsaufruf: Vermisste Person
Vermisste Person
Vermisste Person
Polizeidirektion Montabaur

Seit Sonntag, dem 23.08.2026 wird die auf Bild dargestellte Person vermisst.

Lesezeit 1 Minute


Es handelt sich hierbei um den Herrn Holger Helfrich, welcher zuletzt im Bereich Diez / Balduinstein gewesen sein dürfte.
Eine Notfallsituation ist nicht auszuschließen.
Sollte die Person angetroffen werden, bitte umgehend die
Polizeiinspektion Diez oder auch jede andere Polizeidienststelle
informieren.

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung
Die Veröffentlichung des Bildes des Gesuchten erfolgt ausschließlich
zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr.
Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien,
insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung
der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des
Polizeipräsidiums Koblenz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez
Tel: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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