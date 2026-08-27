Es handelt sich hierbei um den Herrn Holger Helfrich, welcher zuletzt im Bereich Diez / Balduinstein gewesen sein dürfte.
Eine Notfallsituation ist nicht auszuschließen.
Sollte die Person angetroffen werden, bitte umgehend die
Polizeiinspektion Diez oder auch jede andere Polizeidienststelle
informieren.
Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung
Die Veröffentlichung des Bildes des Gesuchten erfolgt ausschließlich
zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr.
Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien,
insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung
der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des
Polizeipräsidiums Koblenz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
Tel: 06432-6010
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
korrigierte Pressemeldung zu 5990101: Öffentlichkeitsaufruf: Vermisste Person
Lesezeit 1 Minute