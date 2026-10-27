Kontrollwoche der Polizeiinspektion Westerburg zur Sicherheit im Straßenverkehr

Hier wurden unter anderem Geschwindigkeitskontrollen aber auch Kontrollen hinsichtlich der Ablenkung im Straßenverkehr durchgeführt.



Im Rahmen von Kontrollstellen am 19.10.2026 konnten erhebliche Geschwindigkeitsverstöße innerhalb geschlossener Ortschaften festgestellt werden. In der Spitze konnten Geschwindigkeiten von bis zu 78km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen werden.



Bei einer am 19.10.2026 in Westerburg durchgeführten Geschwindigkeitsmessung durch die Verkehrsdirektion Koblenz konnten insgesamt 96 Verstöße festgestellt werden. Auch hier konnte das schnellste Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 83 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen werden.



Hinsichtlich der durchgeführten Kontrollen zur Sicherheit und Ablenkung im Straßenverkehr konnten in dem genannten Kontrollzeitraum insgesamt 17 Fahrzeuge kontrolliert werden, in denen die fahrzeugführenden Personen verbotswidrig ein mobiles Endgerät nutzten. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass zusätzlich zu den zuletzt genannten Verstößen zahlreiche weitere Fahrzeuge kontrolliert werden konnten, in denen die Fahrzeuginsassen keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten.



Im Rahmen der Kontrollwoche kam es zudem noch zu 3 eingeleiteten Strafverfahren, in denen die Fahrzeugführer bzw. die Fahrzeugführerinnen unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Kraftfahrzeug führten. Außerdem wurden 3 weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, in denen das Fahrzeug durch die berechtigten Personen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt wurden.



In Anbetracht der Gesamtheit der genannten Feststellungen, möchte die Polizeiinspektion Westerburg nochmal auf das Thema der Verkehrssicherheit aufmerksam machen. Gerade fahrzeugführende Personen haben im Hinblick auf die Gefahren des Straßenverkehrs eine besondere Pflicht zur Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksamkeit ist nicht nur für die eigene Sicherheit besonders wichtig, sondern die eigene Aufmerksamkeit schützt auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Daher wird die Polizeiinspektion Westerburg auch künftig Verkehrskontrollen durchführen, um auf diese Themen und Problematiken aufmerksam zu machen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663 98050





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell