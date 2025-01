Kontrollmaßnahmen im Straßenverkehr

Höhn / Rehe (ots) - Am 15.01.2025 im Zeitraum von 08:30-11:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Westerburg umfassende Verkehrskontrollen in der Ortslage Höhn durch.

Hierbei fiel auf, dass jedes zweite Fahrzeug lediglich mit Tagfahrlicht bei schlechten Witterungsverhältnissen (Nebel, Dunst, Sichtweite max. 100 Meter) unterwegs war.

Im Rahmen von verkehrserzieherischen Gesprächen wurden die jeweiligen Fahrzeugführer auf das einzuschaltende Abblendlicht bei schlechten Sichtverhältnissen hingewiesen.

Die Polizei weist diesbezüglich daraufhin, dass es nicht immer ausreichend ist, sich auf die Lichtautomatik der Fahrzeuge zu verlassen.



Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der B255 in der Gemarkung Rehe konnten in den Nachmittagsstunden zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Neben Verwarnungsgeldern und Ordnungswidrigkeitenanzeigen, erwartet den tagesschnellsten Fahrzeugführer ein empfindliches Bußgeld und 1 Monat Fahrverbot.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell