Kontrollmaßnahmen im Dienstgebiet der PI Westerburg





Hierbei konnten zahlreiche Verstöße festgestellt werden.

Im Einzelnen wurden drei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln aus dem Verkehr gezogen. In einem Fall wurde zudem der PKW sichergestellt. Ein weiterer Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren. Des Weiteren wies ein Fahrzeug nicht den erforderlichen Versicherungsschutz auf. Ferner wurden ein Verstoß gegen das Markenschutzgesetz und zwei Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz sowie weitere Verstöße im Bereich von Ordnungswidrigkeiten geahndet.



Die PI Westerburg wird zukünftig weiterhin verstärkt Kontrolltätigkeiten dieser Art vornehmen.



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Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663 9805-0





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