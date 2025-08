Kontrollen nach Sperrung für Motorräder auf der "Schliem"

Nachdem in der letzten Woche durch die Straßenmeisterei die Verkehrszeichen aufgestellt worden waren, trat die Sperrung der B 274 zwischen Hahnstätten/Zollhaus und der Abfahrt nach Allendorf, der sogenannten "Schliem" in Kraft.

Gesperrt ist die Strecke für Motorräder an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen, jeweils ganztägig. Ausgenommen sind Mofas und Kleinkrafträder.

Zur Umsetzung der Maßnahme wurden durch die Polizeiinspektion Diez am vergangenen Samstag und Sonntag Standkontrollen durchgeführt. Hierbei musste bei insgesamt 86 Motorradfahrenden jeweils eine Verwarnung ausgesprochen werden, weil diese trotz Sperrung die Strecke befahren hatten. In jedem Fall ist ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50,-EUR zu entrichten.

Die Kontrollen werden auch an den nächsten Wochenenden fortgesetzt.



