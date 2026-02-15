Körperverletzungen bei der Afer-Zug-Party Höhr-Grenzhausen

Im Rahmen der After-Zug-Party auf dem Platz "Ferbach" in Höhr-Grenzhausen kam es zu mehreren gemeldeten Körperverletzungen unter Beteiligung der Polizei sowie des Ordnungsamtes.



Es wurden mehrere Anzeigen aufgenommen sowie Platzverweise ausgesprochen. Zwei Personen mussten durch den anwesenden Rettungsdienst behandelt bzw. in ein Krankenhaus verbracht werden.

Zu den näheren Umständen der einzelnen Auseinandersetzungen können noch keine Angaben gemacht und weitere Ermittlungen müssen angestellt werden.



