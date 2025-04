Körperlicher Übergriff, Bedrohung und Beleidung bei D-Jugend-Fußballspiel

Am Mittwoch, 09.04.2025, gegen 19:10 Uhr, kam es im Stadion Insel Silberau während der Begegnung des VFL Bad Ems und der SV Bogel bei einem Jugend-Fußballspiel zu einem körperlichen Angriff zum Nachteil der 40jährigen Schiedsrichterin.



Zwei bis drei männliche Zuschauer zeigten sich mit einer Entscheidung nicht einverstanden und betraten das Spielfeld. Im Wortgefecht wurde sie von einem bereits identifizierten 35-jährigen Mann beleidigt.

Ein weiterer, bislang unbekannter Täter, schlug ihr unvermittelt ins Gesicht und bedrohte die Unparteiische. Daraufhin musste die Begegnung abgebrochen werden. Die Schiedsrichterin begab sich nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung.



Wer Hinweise auf den/die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Ems unter Tel. 02603 /970-0 in Verbindung zu setzen.



