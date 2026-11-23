Von der Polizei Westerburg und den umlegenden Dienststellen wurden sodann mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen vor Ort entsandt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten zwei Personen vorläufig festgenommen werden, diese hatten sich im Zug, welcher gerade im Bahnhof stand, versteckt. Zur Feststellung der genauen Hintergründe des Tatgeschehens wurden ein Strafverfahren eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.
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Körperliche Auseinandersetzung an der Bushaltestelle am Bahnhof Westerburg
Von der Polizei Westerburg und den umlegenden Dienststellen wurden sodann mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen vor Ort entsandt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten zwei Personen vorläufig festgenommen werden, diese hatten sich im Zug, welcher gerade im Bahnhof stand, versteckt. Zur Feststellung der genauen Hintergründe des Tatgeschehens wurden ein Strafverfahren eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.