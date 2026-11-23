Westerburg. Auf dem Gelände der Bushaltestelle am Bahnhof in Westerburg wurde am heutigen Montag, 23.11.2026, gegen 11:45 Uhr, eine körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen gemeldet.

Von der Polizei Westerburg und den umlegenden Dienststellen wurden sodann mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen vor Ort entsandt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten zwei Personen vorläufig festgenommen werden, diese hatten sich im Zug, welcher gerade im Bahnhof stand, versteckt. Zur Feststellung der genauen Hintergründe des Tatgeschehens wurden ein Strafverfahren eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.



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