Im Zeitraum vom 16. bis 19. Februar entwendeten Unbekannte etwa 10 bis 12 Raummeter Brennholz (gespaltene Meterware), welches auf einer Streuobstwiese an der Landesstraße 322 in Richtung Biebrich gelagert war.



Der Abtransport muss mit einem entsprechenden Fahrzeug erfolgt sein und dürfte einige Zeit in Anspruch genommen haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





