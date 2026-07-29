Kleiner Hang- und Flächenbrand bei Steinefrenz





Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Feuer vermutlich durch einen brennenden oder noch glimmenden Gegenstand ausgelöst, der aus einem fahrenden Fahrzeug geworfen wurde. Infolge dessen geriet zunächst der Böschungsbereich sowie anschließend ein Teil eines bereits abgeernteten Feldes in Brand.



Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehr sowie die Unterstützung eines vor Ort befindlichen Landwirts konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert und der Brand zügig gelöscht werden. Dadurch konnte auch ein Übergreifen auf weitere landwirtschaftliche Flächen verhindert werden.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, insbesondere bei der derzeitigen trockenen Witterung keine brennenden oder glimmenden Gegenstände, wie beispielsweise Zigarettenkippen, aus Fahrzeugen zu werfen.

Bereits kleinste Zündquellen können ausreichen, um Vegetationsbrände mit erheblichem Schaden auszulösen.



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