Kirburg/ Neunkhausen
Kirburg - Verfolgung eines Motorrades
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Samstag, 20.06.2026, führte eines Streife ab 00:00 Uhr eine Verkehrskontrolle in Kirburg durch.

Lesezeit 1 Minute

Um 00:22 Uhr fuhren dann zwei motorisierte Zweiräder heran, von denen eines kein Kennzeichen hatte. Die Anhaltezeichen wurden ignoriert, die Fahrer flüchteten. Bei der Verfolgung trennten sich die Flüchtigen, das Fahrzeug ohne Kennzeichen wurde durch mehrere Ortschaften verfolgt. Bei Neunkhausen kam es zu einer Berührung zwischen Motorrad und Streifenwagen, der dabei leicht beschädigt wurde. Nach weiterer Flucht stürzte das Motorrad auf einem regennassen Feldweg. Der Fahrer flüchtete weiter zu Fuß, konnte aber durch die folgenden Beamten gestellt und festgehalten werden. Er wurde bei bei der gesamten Aktion nicht verletzt, sein Fahrzeug nicht beschädigt.
Der vorhandene Führerschein des 15jährigen aus der Verbandsgemeinde Rennerod erlaubte nicht das Führen des zu schnellen Motorrades. Neben dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dürften durch das gefährdende, schädigende und rücksichtslose Fluchtverhalten weitere Verkehrsstraftaten erfüllt worden sein.
Der Roller wurde sichergestellt, um die erreichbare Geschwindigkeit zu ermitteln.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren