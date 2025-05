Kinder- und Jugendfeuerwehr Hartenfels zu Gast bei der Polizeiinspektion Westerburg

Am Vormittag des 10.05.2025 besuchte die Kinder- und Jugendfeuerwehr Hartenfels die Polizeiinspektion Westerburg.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Dienstgruppenleiter Polizeihauptkommissar Marcus Hoffmann, wurden die kleinen Gäste zunächst von Polizeikommissar Florian Schmitt durch die verschiedenen Bereiche der Dienststelle geführt. Hierbei erhielten sie einen Einblick in die spannende Welt eines Polizisten. Neben den diversen Einsatzmitteln, der Gewahrsamszelle und einem echten Streifenwagen, durfte anschließend auch mal die Körperschutzausstattung für lebensbedrohliche Einsatzlagen begutachtet werden. Die ausschließlich aufgeweckten, interessierten und fragenden „Feuerwehrkollegen“ wurden zur Stärkung mit reichlich Süßigkeiten und Softdrinks versorgt. Der Aktionstag wurde zuletzt noch mit einem sogenannten „Warnband“ (neongelbe-Kennzeichnung für den Straßenverkehr) belohnt. Nach einem Abschlussbild meldeten sich bereits die ersten potenziellen Bewerber von Morgen. „Ein gelungener Tag, der die vertrauensvolle und kollegiale Verbindung innerhalb der Blaulichtfamilie nachhaltig gestärkt hat“, bestätigte so auch Klaus Strüder (Wehrführer der VG Selters).



