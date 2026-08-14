Kinder kontrollieren den Verkehr: Gemeinsam für mehr Sicherheit vor der Grundschule



Im Mittelpunkt stand dabei die Verkehrssicherheit rund um die Schule. Gerade im Bereich der Grundschule kommt es morgens immer wieder zu einer angespannten Verkehrssituation. Eine Straße ist deshalb an Schultagen in den Morgenstunden für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Bei den Kontrollen wurden verschiedene Verkehrsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Kontrolliert wurde unter anderem, ob Fahrerinnen und Fahrer angeschnallt waren, Kinder ordnungsgemäß gesichert wurden und die geltenden Verkehrszeichen beachtet wurden. Auch Parkverstöße sowie die Missachtung des Durchfahrtverbots wurden überprüft.

Für die zwölf Schülerinnen und Schüler war die Aktion jedoch weit mehr als eine gewöhnliche Verkehrskontrolle. Die Kinder durften die Einsatzkräfte aktiv unterstützen und dabei aus nächster Nähe erfahren, wie Verkehrskontrollen ablaufen. Die Polizeibeamten erklärten ihnen die Verkehrszeichen vor Ort und erläuterten, welche Verwarnungs- beziehungsweise Bußgelder bei unterschiedlichen Verstößen drohen.

Anschließend durften die jungen Verkehrskontrolleure sogar selbst Fahrzeuge anhalten. Gemeinsam mit den Einsatzkräften konnten sie den Fahrerinnen und Fahrern nach der Kontrolle zusätzlich einen Smiley überreichen.

Dabei gab es drei Farben: Grün stand dafür, dass alles in Ordnung war. Gelb gab es beispielsweise dann, wenn ein Führerschein nicht mitgeführt wurde. Ein roter Smiley machte deutlich, dass ein oder mehrere Verkehrsverstöße festgestellt worden waren.

Die Aktion verband damit Kontrolle und Prävention auf besondere Weise. Die Kinder lernten spielerisch, warum Verkehrsregeln wichtig sind und worauf Autofahrerinnen und Autofahrer insbesondere im Umfeld einer Schule achten müssen. Gleichzeitig wurden die Verkehrsteilnehmer unmittelbar von denjenigen auf die Bedeutung eines sicheren Schulwegs aufmerksam gemacht, um deren Sicherheit es letztlich geht: den Kindern selbst.

Eine Verkehrskontrolle mit Lerneffekt - und mit der klaren Botschaft: Wer sich an die Regeln hält, sorgt dafür, dass Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.



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