Kellerbrand im Einfamilienhaus

Am 07.02.2026 um 13:15 Uhr wurde der Polizei in Montabaur ein Kellerbrand in Ebernhahn in der Kleinfeldchenstraße gemeldet.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand in dem Einfamilienhaus zeitnah löschen und es entstand ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch noch das THW vor Ort.

