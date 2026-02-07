Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand in dem Einfamilienhaus zeitnah löschen und es entstand ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch noch das THW vor Ort.
Kellerbrand im Einfamilienhaus
