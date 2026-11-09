KAUB
Kaub - Einbruch in leerstehendes Weingut
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am vergangenen Wochenende, vermutlich zu den Abend- und Nachtstunden, kam es zu einem Einbruch in ein seit längerer Zeit leerstehendes Weingut in der Schulstraße in Kaub.

Am und im Gebäude wurden zahlreiche Gegenstände und Gebäudeteile mutwillig beschädigt.
Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der 06771 93270 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
06771 9327-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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