Kaub - Einbruch in leerstehendes Weingut

Am und im Gebäude wurden zahlreiche Gegenstände und Gebäudeteile mutwillig beschädigt.
Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der 06771 93270 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
06771 9327-0
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Am und im Gebäude wurden zahlreiche Gegenstände und Gebäudeteile mutwillig beschädigt.