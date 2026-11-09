Kaub - Einbruch in leerstehendes Weingut

Am vergangenen Wochenende, vermutlich zu den Abend- und Nachtstunden, kam es zu einem Einbruch in ein seit längerer Zeit leerstehendes Weingut in der Schulstraße in Kaub.

Am und im Gebäude wurden zahlreiche Gegenstände und Gebäudeteile mutwillig beschädigt.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der 06771 93270 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen

Bahnhofstraße 12

56346 St. Goarshausen

06771 9327-0





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