Katzenelnbogen
Katzenelnbogen. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Symbolbild

dpa

Am Montag, den 26. Oktober, wurde auf dem Parkplatz "Weiherwiese" zwischen 11:28 Uhr und 12:03 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Pkw VW T-Roc beschädigt.

Aufgrund des Schadensbilds am VW ist davon auszugehen, dass die Schäden durch einen anderen Pkw beim Ausparkvorgang verursacht wurden. Am Pkw konnten grau/silberne Lackanhaftungen festgestellt werden, die vom unfallverursachenden Pkw stammen dürften. Zudem konnte der Geschädigte angeben, dass beim Abstellen seines Fahrzeugs ein älterer silbergrauer Kleinwagen, vermutlich ein Opel Corsa, neben ihm parkte.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und/oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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