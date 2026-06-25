Katzenelenbogen
Katzenelnbogen und Umgebung – Warnung vor Betrugsmasche Falsche Polizeibeamte
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Aktuell kommt es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Diez zu einer Vielzahl von Anrufen bei denen sich die unbekannten Täter als Polizeibeamte vorstellen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich! Die Polizei würde niemals über Telefon sensible Daten oder Sachverhalte preisgeben. Geben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände heraus. Rufen sie im Zweifel immer selber über die ihnen bekannte Nummer bei ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle an und vergewissern sie sich so aus einer seriösen Quelle.
Bisher haben sich die Geschädigten in allen Fällen richtig verhalten und das Telefonat unverzüglich beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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