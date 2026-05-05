Katzenelnbogen und Umgebung. Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Mai, 16 Uhr) werden der Polizeiinspektion Diez eine Vielzahl an Fällen von Anrufen falscher Polizeibeamter im Bereich von Katzenelnbogen, Klingelbach und Schönborn gemeldet.

Die Anrufer geben sich als Kriminalbeamte aus und berichten von einer Einbrecherbande, die aktuell in der Region aktiv und daher das Eigentum der angerufenen Person nicht sicher sei. Man fragt nach im Haus befindlichem Bargeld und Wertgegenständen, die die Angerufenen zur Sicherheit an einen vorbeikommenden "Zivilpolizisten" aushändigen oder in einer Tüte vor die Tür legen sollen.

Die Polizei warnt eindringlich davor, dies zu tun! Es handelt sich niemals um echte Polizeibeamte!

Da insbesondere ältere Menschen Ziel der Anrufe sind, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, diese Menschen (Verwandte, Nachbarn) zu sensibilisieren!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





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