Katzenelnbogen. Unbekannte dringen in Realschule ein

Über das Osterwochenende drangen Unbekannte in die Kellerräume der Realschule Plus in Katzenelnbogen ein und entwendeten dort einen Peugeot Motorroller.

Weiterhin beschädigten sie mutwillig verschiedene Instrumente in einem Musikraum.

Der oder die Täter gelangten vermutlich durch eine nicht ordnungsgemäß verschlossene Tür in das Gebäude.

Der Motorroller konnte später auf einem Schulgelände in Brechen aufgefunden werden.

Hinweise zur Tat erbittet die Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432-6010



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell