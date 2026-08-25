Katzenelnbogen
Katzenelnbogen. Mögliche Straftat - Zeugen gesucht
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Dienstag, den 25. August, erhielt die Polizeiinspektion Diez gegen 03:40 Uhr die Mitteilung darüber, dass ein 33-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen komplett entkleidet auf einem Feld zwischen Katzenelnbogen und Berghausen wach geworden sei und keine Erinnerungen mehr habe.

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Zudem fehlten Portemonnaie und Mobiltelefon des Mannes. Er hatte sich zu einem Anwohner der Parkstraße in Katzenelnbogen begeben, von wo aus die Polizei verständigte wurde.
Der 33-jährige gab an, dass er mit Freunden auf dem Bartholomäusmarkt in Katzenelnbogen gewesen sei und dort Bier und Schnaps konsumiert habe. Nach dem Verlassen des Festzelts habe er bis zu seinem Erwachen auf dem Feld keine Erinnerungen mehr. Der Mann wies leichte Verletzungen im Gesicht und an den Händen auf. Was sich genau zugetragen hat, konnte bislang nicht ermittelt werden. Jedoch kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann Opfer einer Straftat geworden ist. Die Polizei Diez bittet daher Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, sich unter Tel. 06432-6010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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