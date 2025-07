Katzenelnbogen. Erneuter Motorradunfall auf der B 274

Der junge Mann war in Fahrtrichtung Zollhaus unterwegs und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er sich mit dem Motorrad überschlug und in einer angrenzenden Wiese zum Liegen kam. Hierbei zog er sich vermutlich eine Fraktur der Schulter zu.

Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit die Unfallursache sein.



