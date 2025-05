Katzenelnbogen. Einkauf wird betrunkener Autofahrerin zum Verhängnis

Zuvor habe die Dame in einem Einkaufsmarkt zwei Flaschen Kräuterschnaps gekauft. Hierbei sei sie im Kassenbereich stark getorkelt und habe sich am Kassenband abstützen müssen.

Die Halterin des gemeldeten Pkw, eine 41-Jährige aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, konnte kurz darauf von Beamten der Polizeiinspektion Diez an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 1,7 Promille.

Es folgte die Mitnahme zur Polizeidienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt wurden.

Sie muss mit einer empfindlichen Geldstrafe sowie einem mehrmonatigen Führerscheinentzug rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell