Auf gerader Strecke kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich zweifach und kam abseits der Straße zum Liegen.

Bei der Unfallaufnahme gab die junge Frau gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Diez an, dass sie einem Reh ausgewichen sei. Der vermutlich wahre Grund für den Unfall stellte sich jedoch nach einem Atemalkoholtest heraus: obwohl die Frau angab, keinen Alkohol getrunken zu haben, ergab der Test einen Wert von 1,14 Promille.

Daher wurde ihr im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ebenso wurde ihr Führerschein sichergestellt.



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