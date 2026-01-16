Beamte der Polizeiinspektion Diez begaben sich unmittelbar in die Fahndung nach dem gemeldeten Pkw. Der Fahrer, ein 75-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 1,37 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.
Katzenelnbogen. Betrunken mit Pkw unterwegs
