Kamp-Bornhofen - Gefährliche Körperverletzung durch Flaschenwurf

Am Samstag, den 22.11.2025, gegen ca. 19:30 Uhr, kam es in Kamp-Bornhofen an der Fußgängerunterführung der Gartenstraße in Richtung Bahnhof, zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Ein männlicher Fußgänger wurde hier beim Begehen der Unterführung, durch 2 Jugendliche, die sich oben auf der Brücke befanden, mit einer gefüllten Cola-Flasche beworfen und hierbei leicht verletzt. Die beiden Jugendlichen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Personen, die Angaben zur Sache, insbesondere zu den zwei flüchtenden Jugendlichen, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 93270 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen

Bahnhofstraße 12, 56346 St. Goarshausen

Tel: 06771 93270





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell