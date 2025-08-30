Bislang unbekannte Täterschaft schnitten hierbei ca. 50m Starkstromkabel ab, welche mit einem Stromgenerator verbunden waren. Der Wert des entwendeten Guts beläuft sich auf ca. 2500EUR.
Kabeldiebstahl
