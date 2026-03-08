K51, Niedertiefenbach - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am 08.03.2026, gegen 15:25 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 51 (Gemarkung Niedertiefenbach) zu einem Verkehrsunfall mit schwer-, jedoch nicht lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer.



Der 55 jährige Motorradfahrer und ein 46-jähriger PKW-Fahrer, beide aus dem Rhein-Lahn-Kreis, kollidierten dabei im Begegnungsverkehr. Augenscheinlich geriet der Kradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr.

Die Feststellung der Unfallursache ist gegenwärtig Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Beide Fahrzeugführer wurden zur medizinischen Behandlung in regionale Krankenhäuser verbracht. Hierbei kam es auch zu einem Einsatz eines Rettungshubschraubers.

Die K51 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis ca. 17:15 Uhr gesperrt.



