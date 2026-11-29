Am Sonntag, 29.11.2026, um 10:05 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass der vor ihm im Stadtgebiet Bad Ems fahrende Pkw Audi einen frischen Unfallschaden aufweisen würde und das linke Vorderrad dermaßen beschädigt sei, so dass der Pkw lediglich auf der Felge gefahren wird.

Durch ein schnelles Heranführen einer Streifenwagenbesatzung konnte der Pkw in der Wilhelmsallee angehalten und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 24jährigen Pkw-Fahrer aus dem Westerwaldkreis eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Der Spurenlage am Pkw zufolge dürfte der nicht fahrtüchtige Audi-Fahrer im Laufe des Sonntagmorgens im Stadtgebiet Bad Ems mehrfach gegen bislang unbekannte Hindernisse, Mauern oder andere geparkte Pkw gestoßen sein. Daher bittet die Polizei um Meldungen von Zeugen oder Geschädigten, die Hinweise geben können - Kontaktdaten siehe unten.

Dem 24jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der polnische Führerschein sichergestellt. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.



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