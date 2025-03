Isselbach. Diebstahl aus Fahrzeug

Am Samstag, den 15. März, meldete sich um 00:28 Uhr ein Anwohner aus der Hochstraße und teilte mit, dass kurz zuvor zwei unbekannte Männer ein auf der Straße geparktes Fahrzeug aufgehebelt und daraus mehrere Werkzeugkoffer entwendet hätten.

Anschließend seien die Männer in einem grauen BMW, vermutlich aus dem Zulassungsbezirk Herne (HER) geflüchtet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine mittlere vierstellige Summe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell