Westerburg
Intensive Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Westerburg
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 03.03.2026 und am 04.03.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Westerburg im hiesigen Dienstgebiet intensive Verkehrskontrollen, insbesondere im Hinblick auf die Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführenden und der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, durch.



Hierbei konnten zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt werden. Im Einzelnen wurden vier Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC und drei weitere Fahrer unter Alkoholeinfluss mit bis zu 1,81 Promille aus dem Verkehr gezogen. Weiterhin konnte eine Person mit einem offenen Haftbefehl festgestellt und dieser vollstreckt werden. Ferner wurden verschiedene Verstöße im Bereich von Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Die PI Westerburg wird zukünftig weiterhin verstärkt Kontrolltätigkeiten dieser Art vornehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 9805-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

